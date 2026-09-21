Hallan sin vida a una exproductora de Fox News, fallecida a los 36 años

Su cuerpo fue hallado en su vivienda de Florida por su madre, quien avisó a la Policía.

Jennifer Eckhart, exproductora de Fox Business y presentadora del pódcast ‘Reinvented’, fue hallada sin vida el pasado sábado en su vivienda del condado de Martin, en el estado de Florida (EE.UU.). Su muerte ha sido clasificada como suicidio, según informó este lunes la oficina del sheriff local, citado por medios locales.

El cuerpo de Eckhart, de 36 años, fue hallado por su madre, quien avisó a los agentes. Según el informe policial, la exproductora estaba en el baño del dormitorio principal y tenía una navaja de bolsillo en la mano.

Antes de su muerte, la exproductora desarrollaba un pódcast centrado en historias de reinvención personal y profesional. Su sitio web presentaba ‘Reinvented’ como una serie dedicada a relatos inspiradores de figuras de negocios, deporte y entretenimiento que superaron obstáculos y adversidades.

Former Fox Business producer Jennifer Eckhart found dead in Florida home https://t.co/WIw3awmCxI pic.twitter.com/vBbbyfaMRI — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Según TMZ, uno de los episodios más conocidos de su trayectoria pública fue la denuncia por violación que presentó en 2020 contra el expresentador de Fox News Ed Henry. Jennifer Eckhart sostuvo que había sido agredida sexualmente mientras ambos trabajaban en la cadena, pero Henry negó las acusaciones. Las partes llegaron a un acuerdo en 2024, poco antes de que el caso fuera a juicio.