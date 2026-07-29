El momento en que un gobernador mexicano es increpado por viajar en primera clase

El gobernador del estado mexicano de Tabasco, Javier May, fue increpado en un avión comercial por la excandidata Lorena Beaurregard por viajar en primera clase.

La mujer grabó al funcionario recriminándole el oneroso viaje mientras el pueblo enfrenta dificultades, a pesar de hacer bandera de la política de austeridad.

Por su parte, May aseguró que viajaba en primera debido a un ascenso otorgado por la aerolínea.