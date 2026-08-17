Robots humanoides podrían empezar a patrullar la frontera sur de EE.UU.

Robots humanoides capaces de desplazarse de forma autónoma por terrenos accidentados y detectar personas podrían utilizarse en tareas de reconocimiento y vigilancia en la frontera sur de EE.UU., según aseguró a Fox News el fundador y CEO de la compañía estadounidense de robótica Foundation, Sankaet Pathak.

El ejecutivo afirmó que la empresa ya ha presentado la tecnología a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mantiene conversaciones con varias agencias de seguridad nacional.

“Estamos en conversaciones con casi todos los organismos gubernamentales de seguridad nacional: la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, el DHS”, declaró, y añadió que la compañía comienza a negociar contratos y solicitudes. Sin embargo, un portavoz del DHS señaló que actualmente no existe ningún acuerdo formal con Foundation, ni contratos ni programas piloto activos.

Vigilancia ininterrumpida

La compañía también contempla utilizar estos robots en túneles a lo largo de la frontera y mantenerlos operativos durante largos periodos. “Lo más importante para nosotros es poder mantener a nuestros oficiales a salvo, y que estos robots puedan seguir vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, afirmó Pathak.

El robot humanoide Phantom está diseñado para labores de reconocimiento en zonas de difícil acceso para personas, vehículos, drones aéreos o cámaras fijas. Según Pathak, el robot puede distinguir a seres humanos de otros obstáculos, desplazarse de manera autónoma por terrenos irregulares y elaborar mapas de su entorno. La intención es que identifique posibles cruces fronterizos y los marque para que posteriormente intervengan agentes humanos.

No obstante, el Phantom actual presenta limitaciones para su despliegue en exteriores, principalmente relacionadas con su resistencia a las condiciones meteorológicas. Foundation prevé presentar en los próximos meses una segunda generación diseñada para ser impermeable, resistente al polvo y más robusta. Aunque la empresa centra por ahora sus planes en la vigilancia y el reconocimiento, Pathak dijo que estaría dispuesta a ensamblar los robots si el Gobierno federal lo solicita.