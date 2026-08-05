EE.UU. suspende exportación de aguacate y detecta brote infeccioso en lechuga mexicana

El sector agrícola de México enfrenta una de sus crisis más complejas tras el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de suspender todas sus actividades en el estado de Michoacán a partir de este 5 de agosto. La medida, motivada por una amenaza directa contra intereses estadounidenses, ha paralizado el flujo de uno de los productos estrella del intercambio comercial: el aguacate.

Michoacán, que se mantiene bajo el Nivel 4 de alerta (No Viajar) por cuestiones de seguridad, ha visto cómo la operación de los oficiales regulatorios del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) quedó en pausa. Sin estos inspectores, es imposible verificar el cumplimiento de los planes de trabajo en los empaques autorizados, lo que detiene los embarques con destino a la exportación de forma indefinida.

Impacto en la industria del aguacate

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó que ya gestionan reuniones de alto nivel en la Ciudad de México para atender los temas de seguridad y reducir las afectaciones. Por ahora, el USDA solo ha autorizado el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto ante un oficial regulador; la fruta descargada posteriormente podrá almacenarse pero no procesarse ni enviarse a territorio estadounidense hasta nuevo aviso.

Crisis sanitaria por lechuga contaminada

A este conflicto logístico se suma el agravamiento de un brote de ciclosporiasis en territorio estadounidense, el cual ya afecta a 15 estados tras la confirmación de seis nuevas entidades en la lista de afectados. Las investigaciones de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) se centran en la lechuga iceberg producida en el centro de México como la fuente de esta infección intestinal.

La empresa Taylor Farms, con operaciones en México, y la cadena de restaurantes Taco Bell están bajo la lupa, ya que el consumo de este producto ha sido vinculado directamente al brote en establecimientos internacionales. Esta situación añade una presión sin precedentes sobre los productores mexicanos en un contexto donde la seguridad alimentaria y la trazabilidad están bajo revisión estricta.