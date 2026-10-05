Un avión de combate de EE.UU. lleva un marcador de submarino hundido ¿Qué ocurrió?

La publicación de un portal especializado estadounidense no indicó el nombre de la embarcación, la fecha del ataque ni la munición utilizada.

Un avión de combate embarcado estadounidense F/A-18F Super Hornet, fotografiado el 1 de octubre, tras el regreso del escuadrón VFA-41 a la base de la Fuerza Aérea de Lemoore, California, presentó una marca inusual: la silueta de un submarino destruido con la inscripción ‘Sub Buster’ (‘Destructor de submarinos’). La destrucción de submarinos, operados por relativamente pocas naciones a nivel mundial, es poco común incluso en tiempos de guerra, indicó The Aviationist.

Una unidad conocida como los ‘Black Ases’ operó desde el portaaviones USS Abraham Lincoln durante la operación ‘Furia Épica’ contra Irán. Las fotografías muestran la designación del escuadrón, el número ‘102’ y varias filas de pequeñas siluetas de bombas. Las marcas del submarino se ubican por separado, antes del número de casco. Esto fue lo que llamó la atención de las publicaciones del portal, que asoció esta marca con la participación de la aeronave en la destrucción de un submarino.

Los buques de guerra iraníes, incluidos los submarinos de la clase Kilo de fabricación rusa, fueron objetivos prioritarios durante la operación.

Sin embargo, la publicación no indicó el nombre de la embarcación, la fecha del ataque ni la munición utilizada, aunque el montaje de un video, que aparece en la publicación de redes sociales, incluye un clip, que comienza en el minuto 0:13, de un misil Hellfire impactando en lo que parece ser un minisubmarino diésel-eléctrico de la clase Ghadir en un puerto.

U.S. forces are degrading the Iranian regime’s ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. https://t.co/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Los submarinos de la clase Kilo son, con mucha diferencia, los submarinos más potentes de Irán. Si operaran en su máximo potencial, los tres submarinos podrían ser uno de los activos militares más letales de la región, capaces de atacar buques de superficie, así como colocar minas, lanzar municiones guiadas e incluso drones, ocultos entre el ruido de las concurridas rutas marítimas.

“Dos o tres submarinos de la clase Kilo, bien empleados, podrían haber representado un grave peligro en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, concluyó The Aviationist.