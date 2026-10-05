Advierten que la esposa de Maduro enfrenta “un problema en el corazón muy delicado”

Cilia Flores tiene un cuadro complicado de salud debido a que también es asmática y en medio de su secuestro en EE.UU. ha comenzado a sufrir de presión arterial. Ella siempre hablaba duro contra los presos políticos en Venezuela, cuando estos denunciaban mal trato y violaciones a sus derechos en las masmorras del gobierno venezolano

La exdiputada venezolana Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ambos llevados desde Caracas el pasado 3 de enero tras la breve incursión militar de tropas de EE.UU. enfrenta en la actualidad un cuadro de salud complicado tras presentar “un problema muy delicado en el corazón”, informó este lunes a la agencia AFP, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario retenido por la fuerza en Nueva York.

Según la entrevista a Maduro Guerra, quien también es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Flores presenta un “prolapso” en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos.

El parlamentario a su vez comentó que la funcionaria venezolana se encuentra privada de libertad junto a otras 40 mujeres y no recibe el tratamiento indicado para atender el padecimiento que presenta. Además, dijo que su estado clínico se ha agravado desde que los agentes del Pentágono la extrajeron junto a Maduro desde Caracas y la encerraron en Nueva York tras acusarla de supuesto “narcoterrorismo”.

“No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente”, aseguró el diputado sobre Flores, quien tiene 69 años y cuya defensa solicitó a la justicia estadounidense que le dieran prisión domiciliaria para atender la dificultad cardíaca pero la medida fue rechazada.

Maduro Guerra indicó que Flores “empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero”, y agregó que “nunca había sufrido” de la presión arterial. El parlamentario comentó que la esposa de su padre también ha experimentado problemas respiratorios luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres.

“Ella es asmática”, dijo el diputado, quien espera que la justicia pueda hacer “algo bueno esta semana” por la salud de la funcionaria venezolana.