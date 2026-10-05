Despliegan 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera entre México y EE.UU.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que, como resultado de la coordinación entre las autoridades militares de México y Estados Unidos, comenzó en la frontera común del estado de Tamaulipas una ‘Operación Concurrente’ (Espejo).

Las autoridades mexicanas precisaron que, por parte del país latinoamericano, en el operativo participan 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

Según indicaron, el objetivo de la maniobra es “contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas”.