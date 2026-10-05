Costa Rica inaugurará el 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

La presidenta Laura Fernández anunció la apertura del nuevo penal ubicado en La Reforma, con capacidad para 5.100 reclusos y diseñado con un régimen de alta contención para cortar la operatividad de bandas criminales.

El Gobierno de Costa Rica anunció la inauguración oficial del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) para el próximo 14 de octubre a las 12:30, según informó la Presidencia durante la cadena nacional emitida este domingo 4 de octubre. El evento será transmitido en directo a través de YouTube.

Durante la intervención oficial, la presidenta Laura Fernández presentó imágenes de la infraestructura y defendió la magnitud de la obra frente a las críticas. “Hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo”, aseveró la mandataria, enmarcando el proyecto dentro de la política estatal contra el narcotráfico, el sicariato y la impunidad.

Régimen especial y capacidad para 5.100 reclusos

El nuevo complejo penitenciario fue construido dentro del perímetro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, con el objetivo de concentrar a privados de libertad vinculados a estructuras del crimen organizado o clasificados bajo perfiles de alta peligrosidad. La infraestructura se compone de cinco módulos con capacidad total para aproximadamente 5.100 internos (alrededor de 1.020 por módulo).

A diferencia del resto de los centros penitenciarios del país, el CACCO operará bajo un régimen de alta contención. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las instalaciones incluyen restricciones adicionales dirigidas a impedir que los reclusos continúen coordinando actividades delictivas desde prisión, períodos limitados fuera de las celdas y áreas de aislamiento destinadas a quienes generen alteración del orden interno.

Respuestas a las críticas y anuncios para el sector pesquero

Frente a cuestionamientos que desestimaban las dimensiones de la obra calificándola de “cárcel pequeña” o “mentira”, la presidenta recorrió diversos espacios del centro durante el mensaje televisado. “Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes (…) hoy más que nunca vamos a defender a nuestra patria con todas nuestras fuerzas”, enfatizó Fernández.

En la misma alocución, la mandataria anunció la firma de un decreto para que los pescadores de Puntarenas sujetos a veda reciban un pago por servicios ambientales. Asimismo, informó sobre la donación de balizas para embarcaciones por parte de la Embajada de Estados Unidos, medida destinada a reforzar la seguridad de los trabajadores en el mar.