Cuarenta fragmentos de papiro de más de 3.000 años de antigüedad resultaron ser los restos calcinados de un ritual para ayudar al dios sol Ra.

Los antiguos egipcios creían que cada noche en el inframundo el dios sol Ra luchaba contra la serpiente gigante Apofis, que personificaba el caos, por lo que realizaban rituales especiales para destruir simbólicamente al reptil y así ayudar a la deidad a lograr la victoria para resurgir al amanecer.

Las imágenes de Apofis eran maldecidas, atravesadas con cuchillos, pisoteadas y luego quemadas.

Cerca del templo funerario de Tutmosis III en la antigua ciudad egipcia de Tebas, un equipo de arqueólogos ha descubierto en un vertedero aproximadamente 40 fragmentos de papiro carbonizados que constituyen la evidencia más antigua de rituales para maldecir a la serpiente gigante, según un comunicado de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

Hasta ahora, los egiptólogos solo contaban con una copia del llamado ritual de Apofis: un manual de finales del siglo IV a. C., sin evidencia independiente sobre la frecuencia, quién lo realizaba ni dónde.

Primeras evidencias físicas del ritual

Los nuevos fragmentos datan de hace aproximadamente 3.400 años y representan la evidencia física más antigua de que el ritual se llevó a cabo realmente.

El descubrimiento, publicado este mes en la revista científica Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (ZASA), demostró que la práctica no era aislada y que tiene 1.000 años más de antigüedad de lo que se creía.

“Estos diminutos fragmentos nos dan una nueva pista sobre la frecuencia de los rituales de maldición en el antiguo Egipto. Nuestros hallazgos y el posterior análisis del ritual confirman que formaba parte habitual de la vida en los templos, pero un vistazo rápido a las referencias al ritual en otros contextos también muestra que se utilizaba ampliamente fuera de los templos y que era una característica común de la cultura egipcia en general”, comentó el profesor de egiptología Fredrik Hagen de la Universidad de Copenhague, quien lideró la investigación.

El estado de los papiros también confirmó su propósito ritual. Algunos fragmentos presentaban marcas de perforaciones y quemaduras. Según los expertos, estos signos corresponden a las acciones descritas en antiguas instrucciones rituales. La imagen de una serpiente debía ser simbólicamente profanada y quemada mientras se recitaban conjuros.

Con el tiempo, tales maldiciones dejaron de ser un medio para vencer a Apofis. Los investigadores indicaron que, posteriormente, los maleficios se utilizaron contra los enemigos del faraón, para desear el mal a individuos, enfermedades y fenómenos naturales peligrosos.