Lo que se sabe sobre universitaria desaparecida en México que fue encontrada muerta

La Fiscalía informó que se logró la detención del presunto responsable del feminicidio.

Karla Margarita Pérez Jiménez, una estudiante de medicina de 22 años de la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara (UCG), fue localizada sin vida en Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco.

La joven había sido reportada como desaparecida. Fue vista por última vez el pasado lunes 14 de septiembre en la zona de Prados Vallarta, en Zapopan, cuando abordó un servicio de transporte en motocicleta, recoge Informador.

El cuerpo de la universitaria, quien realizaba su internado en el Hospitalito de Zapopan, fue encontrado en un sembradío de la colonia Las Agujas, cercano al cruce de camino a Nextipac, en inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. En las cercanías también fue encontrada una motocicleta con indicios de haber sido incendiada, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El Ministerio Público detalló que ya ha iniciado investigaciones con el teléfono de la víctima y el hallazgo de la motocicleta localizada en la zona, con el objetivo de determinar las responsabilidades del crimen y esclarecer la cronología de los hechos.

La mañana de este viernes, la Fiscalía informó que había logrado la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio, identificado como Eduardo Issac “N”.

Caso previo

Este hecho ocurre a pocos días del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de intercambio que fue asesinada en la ciudad de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, tras sufrir heridas de arma blanca durante un presunto intento de asalto.

La joven, de 21 años, estudiaba en la Universidad de Granada y llevaba aproximadamente un mes realizando una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El jueves, las autoridades informaron sobre la captura de Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Trompas’, presunto responsable de este feminicidio.