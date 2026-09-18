China arremete contra el embajador de EE.UU. en Panamá tras sus afirmaciones por la polémica sobre Taiwán

La representación de Pekín califica de “ignorante” y “prejuicioso” a Kevin Marino Cabrera, luego de que el diplomático estadounidense ironizara sobre la postura del régimen chino frente a los contactos de legisladores panameños con Taipéi.

Una dura controversia diplomática estalló este jueves en Panamá entre las representaciones de las dos principales potencias mundiales. La Embajada de China arremetió de forma directa contra el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, a raíz de las declaraciones en las que el funcionario estadounidense cuestionó e ironizó sobre la firme reacción de Pekín ante los acercamientos de diputados panameños con Taiwán.

A través de una publicación en la red social X, la misión diplomática china afirmó tajantemente que “la juventud no es excusa para la ignorancia” y sentenció que el prejuicio constituye “el veneno más peligroso”. Si bien la publicación no nombraba explícitamente a Cabrera, el mensaje fue difundido junto a una fotografía del diplomático estadounidense, poco después de que este criticara los reparos de China a los viajes hacia la isla.

La réplica de Pekín sobre soberanía e injerencia

En su pronunciamiento, la embajada del país asiático manifestó que para ciertos sectores el principio de no interferencia en los asuntos internos de otras naciones “nunca ha existido”, reduciendo el respeto a la soberanía y la integridad territorial a simples “palabras vacías”.

Asimismo, la representación china denunció una postura internacional basada en la premisa de “lo mío es mío, lo tuyo también es mío”, atribuyendo esa visión a quienes intentan actuar en la arena geopolítica como si fueran “el rey del mundo”.

Las ironías de Cabrera sobre la “obsesión” china

El malestar de la delegación china se desencadenó tras la participación del embajador estadounidense en un acto oficial de entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá. En dicho evento, Cabrera abordó las advertencias de Pekín frente a la reciente creación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán en el órgano legislativo local.

“No sé qué aerolínea o agencia de viajes les haya roto el corazón”, ironizó el embajador norteamericano, según reportó La Estrella de Panamá. Cabrera añadió que la actitud de China hacia los desplazamientos de ciudadanos e inspectores le parecía “una obsesión que no es muy saludable”, rematando con un comentario sarcástico: “Si uno dice la palabra Taiwán tres veces se te aparece el embajador chino”.

Tensión diplomática e interna en Panamá

La disputa ocurre en un momento delicado, luego de que el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtiera que cruzar la línea respecto al asunto de Taiwán acarreará “graves consecuencias” para Panamá.

Esta controversia ha puesto de manifiesto, además, marcadas diferencias políticas en el ámbito local, exponiendo visiones encontradas entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente José Raúl Mulino sobre el manejo y la conducción de la política exterior del país centroamericano.