Rompe el silencio el único jurado por el cual la mujer que mató a sus 3 hijos no fue absuelta

Michael P. Desronvil fue el único de los doce miembros del jurado que se negó a declarar a Lindsay Clancy no culpable de asesinato por razón de demencia.

Michael P. Desronvil, de 48 años, miembro del jurado cuyo desacuerdo provocó la anulación del juicio por asesinato contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en Massachusetts (EE.UU.), habló públicamente por primera vez para defenderse de las acusaciones de sus compañeros. Desronvil afirmó que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Clancy y rechazó que durante las deliberaciones hubiera mostrado incertidumbre, recoge The New York Post.

“No tenía ninguna duda. Mientras intentaba explicar las diferentes teorías posibles durante la deliberación, me interrumpían constantemente como si tuviera dudas basadas en las pruebas presentadas”, declaró Desronvil a News Nation y añadió que las pruebas físicas, los testigos clave y los argumentos de la Fiscalía eran suficientes para considerar que Clancy “sabía exactamente lo que hacía y lo que planeaba”.

Desronvil fue el único de los doce miembros del jurado que se negó a declarar a Clancy no culpable de asesinato por razón de demencia. Como no se pudo llegar a una decisión unánime, el juicio fue declarado nulo. La mujer estaba acusada por la muerte en 2023 de sus tres hijos pequeños: Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses. Sus otros once compañeros lo responsabilizaron públicamente del juicio nulo del 3 de septiembre.

“Un héroe estadounidense”

El nuevo abogado de Desronvil, Edward Paltzik, quien anteriormente representó a Donald Trump, salió en defensa de su cliente y pidió oraciones por su seguridad. “Este héroe estadounidense y defensor de la justicia ama a los Estados Unidos de América como el mejor país del mundo; valora nuestra sagrada Constitución como la cúspide de la libertad humana; y apoya a nuestro increíble líder, el presidente Donald J. Trump, como un compañero defensor del sentido común, la libertad y la cordura”, afirmó Paltzik en un comunicado, sin mencionar a Desronvil por su nombre.

Desronvil, residente de Bridgewater, procede de una familia de inmigrantes haitianos que se estableció en Massachusetts en 1982. Familiares, amigos y vecinos lo describieron como parte de una familia respetable y culta, mientras que su abogado y vecinos señalaron que es un padre devoto y un hombre de fe.

Su presunto papel en el juicio y sus antecedentes personales generaron especulaciones sobre si sus creencias religiosas influyeron en su postura durante las deliberaciones. Sin embargo, su hermano ya había refutado esa idea: “No creo que la religión haya tenido nada que ver con eso”, dijo.