Reportan para qué serviría el arma desplegada por EE.UU. en el espacio

Analistas advierten que la información divulgada es demasiado vaga para evaluar el verdadero efecto disuasorio del sistema.

Estados Unidos incorporó una nueva arma espacial a su arsenal militar, una capacidad orbital destinada a proteger a las fuerzas estadounidenses y reforzar la disuasión frente a Rusia y China, informa Bloomberg.

El secretario de la Fuerza Aérea de EE.UU., Troy Meink, confirmó que Washington ya dispone de un sistema de armas desplegado en órbita, aunque evitó ofrecer detalles sobre sus características o sobre si ha sido probado. La revelación provocó una advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que habló de “consecuencias catastróficas” si el sistema llegara a emplearse.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por Bloomberg, la nueva capacidad complementa el arsenal espacial ya existente, integrado por sistemas terrestres diseñados para interferir temporalmente las comunicaciones de satélites rusos y chinos. Expertos consultados por el medio consideran que el nuevo sistema podría estar basado en tecnologías de interferencia electrónica desde el espacio, aunque su funcionamiento exacto permanece clasificado.

Interferencia electrónica

El comandante del Mando de Fuerzas de Combate de la Fuerza Espacial de EE.UU., el teniente general Greg Gagnon, afirmó que el objetivo de estas capacidades es fortalecer la disuasión.

La nueva capacidad se suma a la creciente competencia estratégica en el espacio entre las principales potencias militares. Victoria Samson, directora de seguridad y estabilidad espacial de la fundación Secure World, señaló que el sistema podría consistir en una capacidad de interferencia electrónica desplegada en órbita, similar a las que Estados Unidos atribuye a China y Rusia.

Clayton Swope, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), considera que la información divulgada es demasiado vaga para evaluar el verdadero efecto disuasorio del sistema. Según explicó, para que una capacidad militar actúe como elemento de disuasión, los posibles adversarios deben comprender no solo que existe, sino también cómo podría emplearse y cuál es su potencial destructivo, aspectos que siguen siendo desconocidos en este caso.