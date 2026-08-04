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Emiten alerta de “peligro” tras la potente erupción de un volcán en Guatemala

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El volcán en plena erupción.

Las autoridades de Guatemala declararon este lunes la alerta de peligro a nivel nacional debido a una fuerte erupción del volcán de Fuego.

“La SE-CONRED declara Alerta Anaranjada a nivel nacional por la erupción del Volcán de Fuego”, informó la agencia de coordinación de desastres Conred en X.

Este nivel de alerta es inferior al rojo, que indica la emergencia más grave.

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