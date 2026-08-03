Marina asegura más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

Ciudad de México – Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en funciones de Guardia Costera, aseguraron cuatro lanchas con cargamentos de más de 4 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a 16 personas en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas y Oaxaca.

Dos de las embarcaciones fueron localizadas navegando de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca. Tras la inspección, los marinos aseguraron 127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína, con un peso aproximado de 3 toneladas, además de seis motores fuera de borda. En esa acción detuvieron a 10 personas.

En costas de Chiapas, los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores. Una de ellas transportaba 24 bultos con presunta cocaína (aproximadamente 1,423 kilos) y más de 2 mil litros de combustible. En esa lancha viajaban seis personas, quienes también fueron detenidas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han decomisado más de 80 toneladas de cocaína en costas mexicanas.

Otras acciones

En una operación distinta en Bahía de Banderas, Nayarit, elementos de la Marina fueron atacados a balazos en el poblado Aguamilpa. Los marinos repelieron la agresión: un elemento resultó herido y un agresor fue abatido. Se aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

En el poblado Península de Villamoros, municipio de Culiacán, Sinaloa, localizaron un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Las 16 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. El peso total exacto de la droga asegurada aún está pendiente de determinarse para integrarse a las estadísticas oficiales.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de fortalecer las operaciones de vigilancia marítima para combatir el tráfico ilícito de drogas y contribuir a la seguridad de los mexicanos.