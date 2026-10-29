Muere en prisión el ‘Monstruo de Atizapán’, el peor feminicida en serie de México

El criminal, que también ejecutó canibalismo con sus víctimas, operó con total impunidad durante dos décadas en su vivienda.

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el ‘Monstruo de Atizapán’, un feminicida en serie que mató a múltiples mujeres en México, falleció este 29 de octubre en prisión a los 78 años debido a graves complicaciones respiratorias vinculadas a una estenosis traqueal y neumonía nosocomial que comenzó a padecer a mediados de 2025, informó la prensa local.

El criminal, calificado como el peor feminicida serial de México, operó con total impunidad durante dos décadas en su vivienda de la colonia Lomas de San Miguel. Las autoridades lo relacionan con el asesinato de al menos 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, además de múltiples desapariciones no resueltas.

El horror de su accionar, que incluyó canibalismo, finalizó el 15 de mayo de 2021, cuando un policía ingresó a su inmueble en la búsqueda de una mujer desaparecida. El agente sorprendió al agresor en el instante en que desmembraba el cadáver de la víctima para ocultarlo.

🚨 Reportan muerte del “Monstruo de Atizapán” a los 78 años Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, habría fallecido este 29 de octubre en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde cumplía varias condenas por feminicidio. Su caso causó conmoción en 2021, cuando autoridades localizaron restos óseos y objetos personales en su vivienda, ubicada en Atizapán de Zaragoza. #diariocambio #Puebla — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 29, 2026

Durante la inspección de la vivienda, peritos forenses hallaron alrededor de 4.000 restos óseos pertenecientes a unas 19 víctimas que encontraron enterrados en el patio y otros se guardados en cubetas y cajas ocultas.

En el sitio también recolectaron credenciales, calzado, prendas de vestir y pertenencias de diversas mujeres a las que quitó la vida.

La justicia mexicana le impuso ocho sentencias por feminicidio, incluida una condena de prisión vitalicia y penas acumuladas de más de 400 años. La mayoría de los restos óseos recuperados continúan sin ser identificados.