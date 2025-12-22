Illinois da paso clave para investigar abusos contra migrantes en EE.UU. “más temprano que tarde”

Illinois se convirtió en uno de los estados pioneros de EE.UU. en crear una comisión para documentar los presuntos abusos contra migrantes, cometidos en el marco de la política migratoria federal, con el objetivo de que los responsables puedan ser enjuiciados en el futuro.

“Su propósito es –no sabemos cuándo, pero esperemos más temprano que tarde– que en el momento en que se dé la oportunidad de enjuiciar y condenar a la gente que comete estos abusos ahora, tengamos un registro de lo que ocurre”, dijo en exclusiva a La Jornada la abogada Susan Gzesh, una de las integrantes del comité conformado en octubre por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y que ya tuvo su primera sesión el jueves pasado.

Pritzker puso en marcha la Comisión para el Rendimiento de Cuentas del estado (IAC, por sus siglas en inglés), integrada por expertos legales “con una misión parecida a la de un comité de la verdad”, orientada a documentar, mediante pruebas y testimonios, las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas migrantes.