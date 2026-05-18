Asesores de Trump avivan los temores de una eventual toma de Taiwán por parte de China: Reportes

Algunos de los asesores más cercanos al presidente de EE.UU., Donald Trump, temen que, como resultado de la reciente cumbre en China, Pekín decida “invadir” Taiwán dentro de los próximos 5 años, lo que podría limitar significativamente el suministro de chips a las empresas estadounidenses, reporta Axios, citando a fuentes.

Según sus fuentes, al mandatario estadounidense le encantó la opulencia y el trato especial que Xi Jinping supo manejar hábilmente durante la visita de Trump al gigante asiático. Uno de los asesores sostiene que el presidente chino “está tratando de llevar a China a una nueva posición en la que dice: ‘No somos una potencia emergente, somos su igual y Taiwán es nuestro'”.

“No hay forma de que podamos estar listos económicamente, la cadena de suministro de chips no estará ni cerca de la autosuficiencia. Para los directores ejecutivos, y en realidad para la economía en su conjunto, no hay un problema más apremiante que la cadena de suministro de chips”, advirtió otro.

Xi Jinping acompaña al presidente Trump en un recorrido por el jardín histórico de la residencia oficial de Zhongnanhaihttps://t.co/xZ6DQfJk5T pic.twitter.com/GVPr4WO1pP — RT en Español (@ActualidadRT) May 15, 2026

Lo que dice Trump

El presidente Trump aseveró recientemente que le gustaría ver que Taiwán “se quede como está”, al tiempo que aseguró que el envío de armas a la isla es una “muy buena ficha de negociación” frente a Pekín.

“No estoy buscando que se independicen y tener que viajar 9.500 millas para luchar una guerra, no estoy buscando eso. Quiero que se calmen, quiero que China se calme […] No estamos buscando guerras. Si lo mantuviste como está, creo que China estaría bien con eso. No queremos que alguien diga ‘vamos a ser independientes porque EE.UU. nos respalda'”, manifestó.

Por su parte, China ha señalado que la cuestión de Taiwán es la “primera línea roja” que no debe “ser cuestionada” en las relaciones sino-estadounidenses.

“Taiwán es China y es una parte inalienable de nuestro territorio. La cuestión de Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China-EE. UU.”, advierte la Cancillería china.

Taiwán se autogobierna desde 1949, sin embargo, la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.