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Rusia protege sus buques de guerra con redes antidrones ante los ataques ucranianos

La medida se toma luego de que la flota rusa en el Mar Negro se convirtiera en objetivo frecuente de drones ucranianos.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Uno de los buques protegidos con la red.

MOSCÚ.- Rusia ha comenzado a proteger sus buques de guerra con redes antidrones después de que los ataques ucranianos intensificaran su foco sobre la flota naval rusa.

Según reportes de inteligencia y fuentes militares, la Armada rusa está instalando estos sistemas de protección en sus navíos como medida defensiva ante la creciente amenaza de drones kamikaze ucranianos.

Esta estrategia busca reducir la vulnerabilidad de los buques ante los ataques aéreos no tripulados, que han causado daños significativos a la flota rusa en el Mar Negro en los últimos meses.

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