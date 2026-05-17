Primer ministro de la India advierte a la humanidad en medio de una “década de desastres”

El primer ministro de la India, Narendra Modi, advirtió este sábado que la humanidad está atravesando una “década de desastres” marcada por la pandemia del covid-19, los conflictos militares y la crisis energética.

Durante un discurso en su visita oficial a La Haya (Países Bajos), el líder indio remarcó que la comunidad internacional se enfrenta a constantes desafíos. “Estamos presenciando cómo el mundo lucha contra nuevos retos uno tras otro”, afirmó.

“Primero llegó la pandemia del coronavirus, luego estallaron las guerras y ahora el mundo se enfrenta a una crisis energética”, detalló Modi, quien advirtió que el actual decenio se encamina a ser una “década de desastres” a nivel global.

En este contexto, el mandatario alertó que, de no revertirse rápidamente la situación actual, los logros alcanzados durante años podrían desmoronarse. “Una gran parte de la población mundial podría verse nuevamente sumida en la pobreza”, concluyó.