Nuevo límite de placa tectónica podría estar naciendo en este continente

El África subsahariana podría dividirse en unos pocos millones de años, y los investigadores creen que ya estarían observando las primeras señales de ese proceso geológico, informa la revista New Scientist.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers in Earth Science, reveló que la separación ocurriría a lo largo del Rift de Kafue, parte de una fractura de unos 2.500 kilómetros que va desde Tanzania hasta Namibia. Un rift es una grieta en la corteza terrestre que puede deformar el terreno y provocar hundimientos y sismos. Aunque hay miles en el mundo, la mayoría están inactivos.

Las placas tectónicas están comenzando a fracturarse

El equipo científico analizó los gases de cinco manantiales y tres pozos geotérmicos en el centro de Zambia. Los isótopos de helio y carbono revelaron que fluidos del manto, ubicados a unos 190 kilómetros de profundidad, están ascendiendo hacia la superficie. Este hallazgo sugiere que las placas tectónicas de la región están comenzando a fracturarse.

“Lo que nuestros datos confirman es que este sistema está actualmente ‘despierto’ y geológicamente activo”, indicó la investigadora Ruta Karolyte, de la Universidad de Oxford. Asimismo, señaló que, aunque no implica la formación inmediata de un océano, existe la posibilidad de que en millones de años esta zona evolucione en una nueva placa tectónica.

Además, los gases liberados incluyen helio en concentraciones altas, lo que ya atrae el interés de la industria. Según los especialistas, este descubrimiento ofrece una ventana rara a las etapas iniciales de la tectónica de placas, un proceso que moldea los continentes a lo largo del tiempo geológico.