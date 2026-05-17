Trump advierte a Irán: “El tiempo corre y más les vale moverse, y rápido”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo un fuerte mensaje al régimen iraní, advirtiendo sobre la urgencia de alcanzar un acuerdo nuclear y subrayando que el tiempo juega en contra de Teherán.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en su red Truth Social. “¡El tiempo es fundamental!”, agregó.

Tras su reciente viaje a China, Trump reiteró en una entrevista con Fox News que Irán ha aceptado propuestas y luego se ha retractado en múltiples ocasiones. “Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran”, criticó.

En paralelo, difundió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece sobre un mar agitado con barcos iraníes, acompañada de la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, lo que fue interpretado como una señal de que Washington evalúa retomar acciones militares si no hay avances.

Este domingo Trump tenía prevista una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar el conflicto con Irán.

Por su parte, Irán entregó este domingo a Pakistán un nuevo paquete de propuestas para reactivar las negociaciones estancadas, en un esfuerzo de mediación de Islamabad. El documento combina el plan de 14 puntos presentado por Teherán con las condiciones planteadas por Washington.

La inquietud internacional crece ante la postura reservada del secretario de Defensa Pete Hegseth, quien evitó precisar los próximos pasos militares durante sus comparecencias en el Congreso.