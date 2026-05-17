Ola de calor deja 13 muertos y 442 casos de daño a la salud en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La intensa ola de calor que afecta gran parte del territorio nacional ha provocado 13 muertes y 442 casos de daño a la salud relacionados con temperaturas extremas durante la temporada 2026, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica con corte al 13 de mayo, las altas temperaturas han generado cientos de casos de golpes de calor, deshidratación y quemaduras, principalmente en estados del sur y sureste del país.

Del total de afectaciones, 264 corresponden a golpes de calor, 148 a deshidratación y 30 a quemaduras por exposición al sol extremo.

Tabasco lidera los casos con 80, seguido de Oaxaca y Jalisco con 52 cada uno.

También destacan Morelos (39), Chiapas (28), Yucatán (27), Sonora (22) y Michoacán (19).En cuanto a los fallecimientos, todos estuvieron relacionados con golpes de calor severos. Chiapas y Veracruz reportan dos casos cada uno, mientras que Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas registran un deceso respectivamente.

La Secretaría de Salud alertó que las altas temperaturas continuarán en las próximas semanas en diversas regiones, especialmente en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde se prevén temperaturas superiores a los 40°C e incluso por encima de los 45°C en Sonora y Sinaloa.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, usar ropa ligera y protegerse de la radiación solar. También exhortaron a acudir de inmediato a un centro médico ante síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, sudoración excesiva, desorientación o pérdida del conocimiento.