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VIDEO SORPRENDENTE Jets chocan en el aire durante una exhibición

Los pilotos lograron eyectarse.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla tras el accidente.

2 jets EA-18G Growler de la Armada estadounidense chocaron este domingo mientras maniobraban en el aire durante la exhibición Gunfighter Skies, celebrada en la base aérea de Mountain Home en Idaho, EE.UU.

En las imágenes del accidente se pueden observar 4 paracaídas en el cielo cerca del lugar del siniestro. Una columna de humo negro se levantó desde el suelo en la zona.

Actualmente el lugar se encuentra bajo confinamiento. Se trata de la primera vez en 8 años que la base organiza este espectáculo aéreo.

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