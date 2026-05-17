VIDEO SORPRENDENTE Jets chocan en el aire durante una exhibición

2 jets EA-18G Growler de la Armada estadounidense chocaron este domingo mientras maniobraban en el aire durante la exhibición Gunfighter Skies, celebrada en la base aérea de Mountain Home en Idaho, EE.UU.

En las imágenes del accidente se pueden observar 4 paracaídas en el cielo cerca del lugar del siniestro. Una columna de humo negro se levantó desde el suelo en la zona.

❗️❗️Dos aviones chocaron durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies en la base aérea de Mountain Home, en Idaho (EE.UU.) El incidente ocurrió durante una exhibición aérea ante decenas de espectadores.https://t.co/QQgW240xjJ pic.twitter.com/pQICZZZQTZ — RT en Español (@ActualidadRT) May 17, 2026

Actualmente el lugar se encuentra bajo confinamiento. Se trata de la primera vez en 8 años que la base organiza este espectáculo aéreo.