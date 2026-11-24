La compañía busca corregir deficiencias en sus sistemas de ingeniería y respuestas a emergencias, después de que una interrupción de 24 horas afectara a servicios utilizados en todo el mundo.

Microsoft ha declarado una alerta interna de máxima prioridad, denominada ‘Código Rojo’, para reformar sus mecanismos de prevención y respuesta ante fallos graves, después de que una interrupción de sus servicios durante 24 horas expusiera deficiencias en sus sistemas, según documentos internos obtenidos por Reuters.

El incidente, ocurrido entre el 12 y el 13 de noviembre, afectó Exchange Online, Outlook, Teams, Copilot y otros productos de la firma. La interrupción también repercutió en organismos gubernamentales de varios países, empresas financieras y comunicaciones de aerolíneas. La empresa atribuyó el fallo a un defecto de escalabilidad de Windows introducido en julio y descartó que estuviera relacionado con un ciberataque o con agentes de inteligencia artificial.

La magnitud de la crisis quedó reflejada en los esfuerzos de los equipos técnicos para restablecer los servicios. Según un memorando de la vicepresidenta corporativa, Amanda Silver, los ingenieros intercambiaron más de 11.000 mensajes en 11 ‘chats’ de Teams, pero tuvieron dificultades para coordinar las investigaciones debido a que los datos de diagnóstico estaban dispersos en distintos sistemas internos.

Cinco líneas de trabajo

El presidente de Microsoft 365 Core, Jason Henderson, calificó el episodio como el incidente con mayor impacto en los clientes en la historia de Exchange Online. “Nunca antes tantos clientes se habían quedado sin correo electrónico durante tanto tiempo”, señaló en un mensaje dirigido a los empleados.

Como parte del ‘Código Rojo’, el gigante tecnológico estableció cinco líneas de trabajo centradas en mejorar la distribución del tráfico, gestionar la carga de sus sistemas y acelerar los procesos de recuperación. Asimismo, fijó como objetivo resolver futuras interrupciones a escala mundial en menos de una hora y prevé utilizar agentes de inteligencia artificial para agilizar el diagnóstico de sus servicios.

Henderson reconoció además deficiencias en la velocidad de despliegue de las actualizaciones urgentes. En otro memorando, indicó que una corrección crítica había tardado entre cinco y seis días en distribuirse mundialmente, pese a que la compañía aspira a reducir ese plazo a una hora en los casos más acuciantes.