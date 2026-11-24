Se trata del primer fallecimiento en el mundo relacionado con esta vía de exposición.

Una persona murió en EE.UU. tras contraer gripe aviar A(H5N1) luego de estar expuesta a ganado lechero infectado, informó este 24 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de la primera muerte reportada tras exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado relacionado. El paciente, que tenía enfermedades subyacentes, desarrolló una afección respiratoria grave y falleció el 1 de noviembre.

De acuerdo con la OMS, las autoridades estadounidenses notificaron, entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, tres casos de infección confirmados en trabajadores de explotaciones lecheras del condado de Yakima, en el estado de Washington. Los afectados eran adultos y trabajaban en granjas donde se había detectado previamente el virus H5N1 en ganado bovino.

Uno de los pacientes presentó irritación ocular, secreción nasal, dolores musculares y de cabeza, mientras que el otro desarrolló conjuntivitis. Ambos tuvieron cuadros leves y no necesitaron hospitalización, detalló la organización.

La OMS indicó que la secuenciación genética confirmó que los tres contagios correspondían al subtipo H5N1 y que los virus eran “muy similares” a los detectados en el ganado lechero de Washington. Las investigaciones epidemiológicas y el seguimiento de las personas expuestas y de los contactos cercanos continúan en curso.

¿De persona a persona?

“Según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona”, señaló el organismo, que considera que el riesgo para la población general es bajo.

Para las personas con exposición ocupacional a estos virus, en cambio, el riesgo de infección se sitúa entre bajo y moderado.

La OMS recomendó evitar el contacto sin protección con animales enfermos o muertos y con entornos potencialmente contaminados. También recordó que debe evitarse el consumo de leche cruda y productos lácteos sin pasteurizar.

Según el balance del organismo, hasta el 20 de noviembre, EE.UU. había notificado 75 infecciones humanas por virus H5 desde 2024.