6 millones de hondureños van a las urnas: CNE llama a partidos a no promover confrontaciones

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha llamado a las diversas fuerzas políticas a ser parte de la jornada para que se desarrolle con tranquilidad y sin incidentes

Hoy domingo, los hondureños van a las urnas para definir quién será su próximo presidente en una elección que se encuentra llena de polarización y denuncias de posible fraude. La contienda tiene a una candidata que promueve la continuidad del gobierno actual y a dos aspirantes con respaldo opositor, ambos distanciados de sus partidos tradicionales y con el objetivo de lograr alcanzar el poder tras una tensa campaña.

La jornada ha iniciado pasadas las 7, hora local, y se extenderá por diez horas.

El CNE ha dispuesto un despliegue especial de fuerzas de orden para garantizar un ambiente pacífico, una medida respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y los observadores internacionales, quienes han destacado la importancia de la transparencia en este proceso decisivo.

Más de 6 millones de hondureños están habilitados para votar en más de 18.000 centros distribuidos en todo el territorio, en una jornada que definirá no solo la presidencia sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.

De acuerdo con las últimas encuestas, tres de los cinco aspirantes presidenciales llegan prácticamente igualados: Rixi Moncada, abogada y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, compite por el oficialista Libertad y Refundación (Libre); el presentador Salvador Nasralla, quien busca la presidencia por cuarta vez, en esta ocasión representando al Partido Liberal; y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional.