OMS ha descartado cientos de alertas de ébola en este país africano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la República Democrática del Congo ha confirmado 321 casos de ébola y registra 116 casos sospechosos, tras haber descartado cientos de alertas después de diversas investigaciones, informa Reuters este martes.
“[Los pacientes sospechosos] han sido dados de alta y, o bien padecen otras enfermedades, o simplemente han tenido fiebre y nada más”, declaró a la prensa Christian Lindmeier, portavoz del organismo en Ginebra.
Las autoridades congoleñas actualizaron las cifras este lunes. Hasta el momento se registran 48 muertes y seis personas recuperadas.