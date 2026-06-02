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Un asteroide con potencial para arrasar una ciudad pasará muy cerca de la Tierra

El pronóstico es que transite la semana siguiente a una distancia de 90.917 kilómetros.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen ilustrativa de un meteorito pasar por la Tierra. Recurso Magnific

Un asteroide con el potencial de destruir una ciudad pasará cerca de la Tierra la próxima semana, informó el miércoles la revista internacional de divulgación científica, New Scientist.

Pasará a una distancia estimada de 90.917 kilómetros, apenas una cuarta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna, refirió el medio especializado.

“En términos astronómicos, es lo más cerca que se puede estar sin impactar”, declaró Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, en Reino Unido.

De hecho, el director de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés), Richard Moissl, señaló que si chocara contra el planeta, sería similar a la explosión del meteorito en la región rusa de Cheliábinsk en 2013.

“Es el tipo de objeto que, de impactar, arrasaría una ciudad con bastante facilidad”, afirmó Norris.

Sumado a esto, Norris aseguró que el asteroide 2026JH2, como lo ha denominado la comunidad astronómica, solo será visible desde el hemisferio norte y durante un breve momento.

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