Advierten que la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. está en riesgo

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos enfrenta un riesgo creciente de no poder responder con eficacia a futuras crisis energéticas, debido al envejecimiento de su infraestructura y a la caída de su capacidad operativa, según advirtió un informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

“Para diciembre de 2025, el Departamento de Energía estimó que las capacidades efectivas de extracción y llenado estaban en 61 y 56 % de sus tasas de diseño, respectivamente”, señala el documento oficial.

La reserva fue creada por el Congreso estadounidense en 1975, después del embargo petrolero árabe, como un mecanismo de emergencia ante interrupciones graves del suministro. Desde 1985, el Departamento de Energía ha liberado más de 500 millones de barriles de crudo, y para 2025 más de la mitad de ese volumen correspondió a emergencias, incluidas guerras.

Además, casi 70 % de todas las liberaciones ocurrió entre 2014 y 2025. El informe recuerda que una liberación de emergencia de 180 millones de barriles en 2022, tras el inicio del conflicto ucraniano, puso a prueba las capacidades de la reserva, ya que fue la mayor extracción de su historia y se produjo en medio de un prolongado retraso en el mantenimiento.

Asimismo, en marzo de 2026 el Departamento de Energía inició otra liberación de emergencia de 172 millones de barriles en respuesta a la guerra en Irán. El organismo advirtió que las inversiones en la reserva no avanzan al ritmo que exigía el desgaste de sus instalaciones, lo que aumenta el atraso acumulado y las limitaciones operativas.

En ese contexto, el Departamento de Energía expresó preocupación por problemas aún no resueltos en la envejecida infraestructura de la SPR, que limitarán cada vez más la capacidad de la reserva para cumplir con las directivas de llenado o extracción.