Alerta máxima: estratovolcán de Indonesia entra de nuevo en erupción (VIDEO)

Indonesia ha elevado de nuevo el estado de alerta ante la reciente actividad volcánica del monte Ruang, frente a la costa norte de la isla de Célebes, que este martes arrojó columnas explosivas de intensa lava y cenizas.

Las autoridades del Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos del país elevaron el estado de alerta al máximo nivel tras la erupción de primera hora de esta mañana, instando a los más de 800 residentes de la zona a no acercarse al volcán, y a evacuar a más de 12.000 personas que vivían en una isla cercana.

La erupción está relacionada con un repunte de la actividad sísmica en torno al estratovolcán, especialmente en el número de terremotos volcánicos profundos, indicaron las autoridades.

Imágenes difundidas este martes en las redes sociales mostraban una gigantesca columna de humo y lava sobre el volcán, situado a unos 100 kilómetros de Manado, la capital provincial.

El satélite meteorológico japonés Himawari 9 logró captar el momento de la erupción, en el que una nube de ceniza y dióxido de azufre es liberada a la atmósfera.

The Ruang volcano has erupted once again.

Himawari-9 captured the moment of the explosive eruption, releasing a cloud of ash and sulfur dioxide into the atmosphere. pic.twitter.com/SbnNTNlKqw

— CIRA (@CIRA_CSU) April 29, 2024