Filipinas tiene previsto modernizar las fuerzas aéreas para avanzar en la defensa territorial y ladisuasión en el mar de China Meridional, reportan medios locales.

“Como somos un archipiélago, realmente necesitamos fortalecer nuestros recursos aéreos. Nuestra capacidad operativa comienza con aviadores y aviadoras que tienen valores sólidos”, dijo el viernes a la prensa la portavoz de la Fuerza Aérea, la coronel Maria Christina Basco.Al mismo tiempo añadió que país adquirió medios de defensa adicionales, incluidos cazas FA-50, aviones de transporte C-130J y un mayor número de helicópteros Black Hawk. Basco destacó que Manila está ampliando la formación de su personal mediante ejercicios nacionales e internacionales.

Filipinas está trasladando cada vez más su enfoque de las operaciones de seguridad interna a la defensa territorial. En 2013, el programa de modernización de las Fuerzas Aéreas entró en su primera fase, Horizonte 1. Desde entonces, el país ha reforzado de manera constante las capacidades que se habían perdido durante años de falta de financiación.

Según afirmó Vincent Kyle Parada, exanalista de defensa de la Armada de Filipinas y profesor en De La Salle-College of Saint Benilde, el país ha ampliado el alcance operativo de la fuerza aérea y mejorado la interoperabilidad con sus aliados. Destacó que esto era “crucial” para que la fuerza aérea pasara de las “operaciones de seguridad interna a un papel más activo en la defensa territorial y la disuasión en el mar de China Meridional”.

A pesar de los grandes planes de Manila, la fuerza aérea de la nación insular nunca ha sido considerada un actor destacado en el Sudeste Asiático ya que sus capacidades están muy por detrás de Indonesia y Singapur, que cuentan con fuerzas más avanzadas y diversificadas. No obstante, los expertos afirman que Filipinas está decidida a crear un ejército del aire capaz de ayudar a proteger las rutas marítimas.

Tensiones marítimas

El mar de China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años, al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de múltiples actores de la región: China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunéi.

Manila, aliado regional de EE.UU., con frecuencia experimenta enfrentamientos con China y lo califica de “una grave amenaza”. En marzo, la guardia costera de Filipinas declaró que China hostigó a sus barcos pesqueros, lo que provocó un tenso enfrentamiento con el despliegue de buques y patrulleras.

Filipinas sigue siendo uno de los aliados principales de EE.UU. en la región y participa en las maniobras militares conjuntas, que tienen lugar en puntos conflictivos del mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Mientras tanto China advierte que la cooperación militar entre países no debe socavar la confianza ni el entendimiento mutuo entre las naciones de la región. Pekín ha acusado a Manila en reiteradas ocasiones de solicitar a países extranjeros que organicen las llamadas “patrullas conjuntas”, “difundiendo reivindicaciones ilegales en el mar de la China Meridional y socavando la paz y la estabilidad regionales”.