Fue capturado infraganti el ‘violador de las peregrinas’ cuando cazaba una víctima en un parque infantil

Un hombre identificado como ‘I.F.F.’ y conocido por el mote del ‘violador de las peregrinas’, fue capturado infranganti cuando intentaba agredir a una nueva víctima en las cercanías de un parque infantil en la localidad de Arenillas de Nuño Pérez, en la provincia de Palencia, al noroeste de España.

Según la prensa local, el sujeto sacó sus partes íntimas y comenzó a tocarse mientras observaba a los infantes. Además intentaba convencer a uno de los pequeños que se alejara del lugar donde se realizaba una fiesta, con el propósito de abusar del menor.

Sin embargo, un agente de la Policía Nacional de España que no estaba en actividad porque disfrutaba de sus vacaciones, se dio cuenta de la situación y enfrentó al sujeto, con quien mantuvo un violento forcejeo e incluso resultó herido mientras el pedófilo y depredador sexual intentaba zafarse para huir del sitio.

Rápidamente el funcionario, con la ayuda de varios vecinos, pudo reducir al sujeto y retenerlo hasta que llegó una patrulla de la Guardia Civil, institución que lo identificó como el ‘violador de las peregrinas’.

El apodo se debe a que se trata del mismo hombre que fue condenado en 2011 por violar a varias mujeres extranjeras cuando recorrían Palencia y León para cumplir con la famosa ruta de peregrinación cristiana conocida como Camino de Santiago.