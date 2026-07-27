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Hallan vivo a un hombre tras pasar más de un mes desaparecido en el Pacífico (FOTO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Kai Sato, de 39 años.

Un hombre de California permaneció varado en su velero durante más de un mes cuando intentaba navegar en solitario desde las islas Catalina hacia Hawái, informó el sábado HawaiiNewsNow.

Kai Sato, de 39 años, zarpó el 7 de junio en su primer intento de cruzar el Pacífico solo, pero el mástil de su embarcación se rompió apenas dos semanas después del inicio del viaje, dejándolo a la deriva. Cuando intentó regresar a la costa usando el motor, se quedó sin combustible, lo que empeoró su situación. Tras cinco días de desesperación, Sato improvisó reparaciones usando tubos de PVC y remos de kayak para arreglar las velas y tardó un mes en regresar a la ruta marítima entre California y Hawái.

El 11 de julio se quedó sin agua potable y sobrevivió recolectando condensación de agua de mar en bolsas plásticas. “Simplemente lamía eso para sobrevivir”, relató Sato, quien agregó que se alimentó principalmente de avena y peces que caían en su bote. El martes pasado, un barco de la empresa naviera estadounidense, Pasha Hawaii, lo rescató. Sato ahora planea su próxima travesía hacia Filipinas en una embarcación más grande.

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