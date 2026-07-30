Irán informa sobre la destrucción de varios F-35 en su ataque contra una base de EE.UU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron esta mañana la base aérea de Al Azraq, en Jordania, y causaron graves daños a varios cazas estadounidenses F-35.

El organismo detalló que la Fuerza Aeroespacial del CGRI lanzó “varios misiles balísticos” contra la pista de aterrizaje y el hangar de mantenimiento de las aeronaves, asegurando que “destruyeron por completo tres aviones F-35 e infligieron graves daños a otros tres”.

Según el comunicado, en el ataque murieron “varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento” estadounidense presente en la base. El Pentágono no se ha pronunciado al respecto todavía.

El CRGI señala que la acción se llevó a cabo en respuesta a un ataque aéreo estadounidense, efectuado desde bases en Jordania, contra dos viviendas en la isla de Qeshm que resultó en la muerte del padre, la madre y un hijo de una familia, mientras otros dos niños resultaron heridos.

“Nuestra región no es lugar para un ejército asesino de niños que, con tanta crueldad, mata a familias inocentes en plena noche, mientras duermen, reduciéndolas a polvo y sangre. Nuestra lucha y la de ustedes continuará hasta la expulsión del último ocupante estadounidense de las tierras islámicas”, reza el comunicado.