Fueron asesinados en Guatemala un hombre y su esposa tras ser deportados por ICE

Una pareja que había vivido en el estado de Misuri, EE.UU., fue encontrada asesinada en un cañaveral del sur de Guatemala semanas después de ser deportada, reportó este miércoles STLPR.

El hombre había sido expulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que su esposa regresó voluntariamente al país centroamericano para reunirse con él. Su hija de 14 meses fue hallada con vida junto a los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25. Según la Policía Nacional Civil de Guatemala, ambos estaban atados de manos y pies, amordazados y presentaban heridas de bala y signos de violencia.

La Fiscalía investiga el doble homicidio, ocurrido días después de que la pareja fuera reportada como desaparecida tras salir a registrar una motocicleta.

Leer también: Redadas encubiertas en EE.UU. para deportar a extranjeros sin que lo vean venir

El Crimen en Guatemala

El 22 de julio de 2026, los cuerpos sin vida de Nixon Giovanni y de su esposa, Glendy Marisol González de la Cruz, fueron hallados en un cañaveral en la comunidad de San Andrés Villa Seca, en el departamento de Retalhuleu, Guatemala. Ambos estaban atados de pies y manos, amordazados y presentaban heridas de bala.

Junto a los cadáveres fue encontrada con vida su hija de un año de edad, quien presentaba signos de deshidratación y alertó a los pobladores de la zona con su llanto. La pareja había sido reportada como desaparecida dos días antes, tras salir a registrar una motocicleta. Tres menores de edad quedaron huérfanas producto del crimen.