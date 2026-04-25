Aterradora avería en atracción con gente en una feria de España

Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve en un accidente ocurrido durante el funcionamiento de una atracción similar a una resortera en la Feria de Sevilla (España).

El suceso tuvo lugar cerca de las 20:20 y se debió preliminarmente a la rotura de una de las cuerdas.

Todos los afectados fueron atendidos en el lugar de los hechos y dos de ellos, niños que se encontraban en el interior del aparato, fueron trasladados a un centro sanitario para su evaluación.

Video tras el acontecimiento…