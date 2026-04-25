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Aterradora avería en atracción con gente en una feria de España

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve en un accidente ocurrido durante el funcionamiento de una atracción similar a una resortera en la Feria de Sevilla (España).

El suceso tuvo lugar cerca de las 20:20 y se debió preliminarmente a la rotura de una de las cuerdas.

Todos los afectados fueron atendidos en el lugar de los hechos y dos de ellos, niños que se encontraban en el interior del aparato, fueron trasladados a un centro sanitario para su evaluación.

Video tras el acontecimiento…

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