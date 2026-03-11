Autoridades de EE.UU. allanan el ‘Rancho Playboy’ de Epstein

Investigadores del Departamento de Justicia de Nuevo México (EE.UU.) allanaron este lunes el rancho Zorro, propiedad en el condado de Santa Fe que pertenecía al delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el organismo en un comunicado.

“Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada por el Departamento de Justicia de Nuevo México el 19 de febrero sobre las acusaciones de actividad ilegal en el rancho de Epstein antes de su muerte en 2019”, reza la declaración.

El organismo también agradece a los actuales propietarios del rancho haber permitido realizar el registro en la propiedad, junto con la policía y el equipo de bomberos y rescate.

Sobre el ‘Rancho Playboy’

La propiedad, conocida como Zorro Ranch, o el ‘Rancho Playboy’, fue adquirida por Epstein en 1993. Es un terreno de más de 30 kilómetros cuadrados, aislado, con mansión lujosa, pista de aterrizaje privada y múltiples edificaciones. La finca era, según numerosas denuncias y documentos, un refugio privado para el abuso sexual y la trata, incluso más discreto que su isla en el Caribe.

Los millones de archivos relacionados con Epstein divulgados por el Departamento de Justicia mostraron vínculos entre el criminal sexual con dos exgobernadores y un fiscal general de Nuevo México. Desde inversores hasta personas de alto perfil visitaron el rancho.