Bild: Ordenan a tropas alemanas abandonar Groenlandia sin explicaciones

El equipo de reconocimiento de la Bundeswehr que estaba en Groenlandia abandonó la isla “en silencio y a toda prisa”, informa el domingo el diario alemán Bild. El medio aseguró que sorpresivamente encontró a los 15 soldados y oficiales encabezados por el contralmirante Stefan Pauly en el aeropuerto de Nuuk, capital groenlandesa.

El grupo embarcó en un vuelo de la aerolínea Icelandair operado con un Boeing 737, sin anuncio público previo ni explicaciones oficiales sobre el motivo de su partida acelerada.

Ayer mismo se afirmaba que los militares alemanes permanecerían en la isla más tiempo del previsto, remarca el medio. El almirante Pauly declaró que habían discutido posibilidades de mayor cooperación ‘in situ’ con Dinamarca y otros países, así como también que las habían informado a Berlín, mientras esperaban la respuesta sobre la aprobación para conversar los próximos pasos con los daneses.

“El general hizo el anuncio ayer a las 15:30 hora local (18:30 hora alemana). A las 8:30 de esta mañana (hora local), los soldados ya se encontraban en el aeropuerto con todo su equipo”.

Según Bild, “no se dio ninguna explicación a las tropas en el lugar, nada”. “Simplemente: ¡Regresen! Todas las citas programadas tuvieron que ser canceladas urgentemente”, aseveró.

“No está claro si Alemania retira sus tropas en respuesta a los aranceles punitivos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra quienes se oponen a su agresiva política en Groenlandia o si existen otras razones para la retirada”, apuntó el periódico.

Los soldados, la Fuerza Aérea y la Marina habían llegado a la isla ártica el viernes -como parte de una misión de reconocimiento de países de la OTAN por invitación de Dinamarca- para realizar un ejercicio y explorar posibles oportunidades de entrenamiento y despliegue, recordó Bild.