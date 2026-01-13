BOLETIN DE NOTICIAS
Bloomberg: Elon Musk permite el acceso gratuito a Starlink en Irán

Por Redaccion Central
Antena de Starlink.

La compañía SpaceX de Elon Musk ha ofrecido el servicio satelital Starlink gratuito en Irán en medio de violentos disturbios y un cierre de acceso a Internet que ha durado varios días, según la agencia de noticias Bloomberg.

La cuota de suscripción a Starlink para quienes tengan receptores en el país persa ha sido eliminada, según datos del director ejecutivo del grupo estadounidense Holistic Resilience (sector de acceso a Internet), Ahmad Ahmadian. Otra persona familiarizada con las operaciones de Starlink confirmó la información, que no es pública, y solicitó el anonimato.

Según un reciente reporte, las autoridades han bloqueado hasta el 80 % del tráfico digital vía este servicio satelital y el nivel de conexión está muy bajo.

