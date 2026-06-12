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Asientos vacíos en el mundial reavivan las críticas por los elevados precios de las entradas

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La FIFA informó de una asistencia de 44.985 espectadores al partido del Mundial disputado el jueves entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, pero las numerosas gradas vacías que se observaban en el estadio reavivaron las preocupaciones sobre el precio de las entradas y la demanda en este torneo ampliado.

La presencia de asientos vacíos en el segundo partido del Mundial 2026, disputado en Guadalajara, México, este jueves, reavivó las dudas sobre la demanda y el precio de las entradas, tras semanas de críticas a la estrategia de venta y marketing de la FIFA.

En el estadio, con capacidad cercana a 46.000 espectadores, se observaron claros en las gradas durante el encuentro en el que Corea del Sur venció 2-1 a Chequia. La asistencia oficial fue de 44.985, de acuerdo con el reporte.

Los aficionados también han criticado el costo de viajar y alojarse entre México, Estados Unidos y Canadá, naciones anfitrionas del certamen, además de las dificultades para obtener visados. En un análisis de asequibilidad, NBC News señaló que, para un aficionado promedio en Estados Unidos, asistir a ciertos partidos —sumando entradas y hotel— podía costar aproximadamente lo mismo que un mes de alquiler en Chicago.

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