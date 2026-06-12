Problemas técnicos retrasan la salida del papa León XIV de Tenerife

La salida del vuelo del papa León XVI ha sufrido un percance de último minuto en el aeropuerto de Tenerife Norte, en España, lo que le ha obligado a desalojar la aeronave para esperar que se solvente, informaron este viernes medios locales.

Terminada su gira por España, León XIV se dirigía a Roma a bordo de la unidad de la aerolínea Iberia, hasta que fue notificado de la incidencia. Se estima que la demora será, al menos, de 30 minutos.

El sumo pontífice había sido despedido por el rey Felipe VI, pero luego del suceso, el jefe de Estado español se devolvió y lo recibió nuevamente en la escalerilla.