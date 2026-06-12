Irán pone una condición a Israel para lograr un entendimiento de paz

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, exigió que Israel debe retirar sus tropas del Líbano como condición para poner fin a la guerra. Así lo informó en una declaración recogida por medios internacionales, en la que vinculó directamente cualquier acuerdo de cese de hostilidades con el repliegue israelí del territorio libanés.

“Poner fin a la guerra en términos de entendimiento también implica la retirada de Israel de las zonas ocupadas del sur del Líbano, y así se lo hemos comunicado explícitamente a la otra parte”, afirmó.

Esta semana, Donald Trump y Benjamín Netanyahu mantuvieron una tensa conversación telefónica tras el ataque iraní de represalia por la agresión israelí contra el Líbano, según el medio Ynet. Durante una reunión con ministros, Netanyahu relató que Trump intentó disuadirlo de responder al ataque con misiles de Irán. Netanyahu subrayó ante sus ministros que Israel no está subordinado a Estados Unidos, sino que son aliados.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aseguró que Israel es capaz de actuar contra Irán sin Washington, aunque prefiere hacerlo con su socio principal. Mientras tanto, Trump anunció avances significativos en las negociaciones con Teherán y declaró haber puesto fin a la guerra con Irán, aunque el acuerdo aún no fue firmado. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, indicó que importantes secciones de un posible acuerdo están cerca de completarse.