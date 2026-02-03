Cierra la fundación benéfica de la exduquesa de York tras nuevas revelaciones del caso Epstein

La organización benéfica dirigida por Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe Andrés de Inglaterra, ha decidido cerrar sus puertas tras la aparición de nuevos archivos que evidencian su estrecha relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente”, declaró un portavoz la fundación Sarah’s Trust, citado este martes por la prensa británica. “Esto se ha estado debatiendo y preparando durante meses”, agregó.

En la última tanda de documentos publicados sobre Epstein, se divulgó un correo electrónico de 2010 en el que la exduquesa de York le escribía al financista: “Mi amistad es firme hasta el final, incluso cuando el cuerpo esté frío…”. “Te quiero ahora y siempre…Y sé que tú también…”, concluía.