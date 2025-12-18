Condenan a un ‘Doctor Muerte’ por envenenar a 30 pacientes

La Justicia francesa ha condenado este jueves a cadena perpetua al anestesista Frédéric Péchier, apodado en medios como ‘Doctor Muerte’, por haber envenenado a una treintena de pacientes, de los cuales doce terminaron falleciendo, en un presunto intento de desacreditar a sus compañeros de trabajo, informa la agencia AFP.

“Señor Péchier, será usted encarcelado inmediatamente”, dijo el juez presidente del Tribunal de lo Penal de Doubs, tras lo cual el exsanitario salió del juzgado escoltado por policías. Familiares de las víctimas aplaudieron a los tres fiscales al abandonar de la sala.

Mientras tanto, el condenado niega su culpabilidad y tiene la intención de apelar. “Sigo convencido de la inocencia de Frédéric Péchier. Se enfrenta a esta nueva prueba en su vida. Ha enfrentado numerosos juicios en los últimos ocho años. Este es uno más, y lo afronta con una determinación inquebrantable”, declaró su abogado.

La próxima cita judicial del caso está prevista para junio de 2026, donde se tratará el tema de la indemnización para las víctimas.