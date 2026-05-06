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FOTOS Evacuan a pacientes sospechosos de hantavirus del crucero MV Hondius

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Así fueron extraídos del barco crucero.

Tres pacientes sospechosos de hantavirus fueron evacuados este miércoles del crucero MV Hondius, cerca de Cabo Verde, afirmó el miércoles Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pasajeros y miembros de la tripulación que quedaron en el barco no presentan síntomas, aunque se han reportado muertes relacionadas con el brote. Se espera que el barco navegue hacia Tenerife, donde los ciudadanos no españoles serán repatriados a sus países sin necesidad de cuarentena, mientras que los 14 españoles serán trasladados a Madrid para su aislamiento.

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