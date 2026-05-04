Rusia advierte de un ataque masivo contra el centro de Kyiv si intenta frustrar celebración del Día de la Victoria

En caso de que Ucrania intente frustrar la celebración del 81.° aniversario del Día de la Victoria, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzarán un ataque masivo de misiles contra el centro de Kyiv, comunicó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

Pese a las capacidades de las que dispone el Ejército ruso, se ha abstenido de tales acciones “por consideraciones humanitarias”, recordó la cartera. “Advertimos a la población civil de Kyiv y al personal de las representaciones diplomáticas extranjeras sobre la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo”, añadió.

En ese contexto, el ministerio informó que, de conformidad con la decisión del comandante en jefe y presidente Vladímir Putin, los días 8 y 9 de mayo se declara un alto el fuego en el conflicto ucraniano con motivo de la celebración del Día de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria.

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“Confiamos en que la parte ucraniana siga este ejemplo”, instó, y agregó que se han tomado en cuenta declaraciones amenazantes del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, de asestar un golpe contra Moscú el 9 de mayo.

“Las Fuerzas Armadas de Rusia tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actos festivos”, señaló.

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