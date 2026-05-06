Trump: Es “demasiado pronto” para prepararse para firmar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que aún es “demasiado pronto” para pensar en negociaciones de paz cara a cara con Irán, pese a los reportes de que un acuerdo estaría cerca.

“No lo creo”, dijo el mandatario al New York Post al ser consultado sobre si el diario debía preparar el envío de un corresponsal a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones.

Según el medio, fuentes en Islamabad han señalado que un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, que ya lleva 67 días, estaría próximo a firmarse.

“Creo que lo haremos; está demasiado lejos. No, es demasiado”, agregó Trump.

Más temprano esta la jornada, Axios informó, citando a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes al tanto del tema, que la Casa Blanca considera que está cerca de lograr con Irán un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Según el medio, Washington espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas y las fuentes describieron este momento como el más cercano a un entendimiento desde el inicio de las hostilidades, aunque señalaron que el liderazgo iraní está dividido y que algunos funcionarios estadounidenses siguen siendo escépticos incluso respecto a un acuerdo inicial.

Axios: EE.UU. e Irán negocian una moratoria de al menos 12 años sobre el enriquecimiento de uranio

EE.UU. e Irán están negociando una moratoria de al menos 12 años sobre el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica como parte del proceso para poner fin a la guerra, informó este miércoles en exclusiva Axios, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con una de las fuentes, Washington pretende incluir una cláusula que establezca que cualquier violación iraní en materia de enriquecimiento prolongaría la moratoria. Tras su vencimiento, Teherán podría enriquecer uranio hasta un nivel bajo del 3,67 %.

En el memorando de entendimiento, el país persa se comprometería a no buscar jamás un arma nuclear ni realizar actividades relacionadas con su desarrollo. Según un funcionario estadounidense, las partes están negociando una cláusula por la cual Irán se comprometería a no operar instalaciones nucleares subterráneas.