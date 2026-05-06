Detectan primer caso de gusano barrenador en la capital mexicana y refuerzan controles sanitarios

La Ciudad de México confirmó su primer caso de gusano barrenador, una plaga considerada de alto riesgo sanitario que afecta a animales de sangre caliente y puede, en casos excepcionales, impactar a humanos. El hallazgo fue informado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que detalló que el contagio se registró en un perro dóberman de 12 años, actualmente bajo tratamiento y supervisión veterinaria.

El caso fue detectado el pasado 26 de abril en la alcaldía de Tlalpan, específicamente en la zona de Topilejo, al sur de la capital. El animal presentaba una miasis en la base de la oreja izquierda, producto de una herida causada por una pelea con otros perros. La infección fue reportada a través de los canales de emergencia y posteriormente atendida en una clínica veterinaria, donde especialistas confirmaron la presencia del parásito.

El diagnóstico fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, organismo que identificó la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida por su capacidad de invadir tejido vivo y provocar lesiones severas. Este parásito, también denominado gusano barrenador del ganado, es especialmente peligroso debido a su rápida propagación en condiciones favorables.

A pesar de la alerta inicial, las autoridades han calificado el caso como una “incursión aislada”. Hasta el momento, no se han detectado contagios secundarios en la zona, lo que sugiere un bajo nivel de propagación en la capital. Factores como la altitud y el clima de la zona sur de la ciudad dificultan el ciclo reproductivo del insecto, lo que reduce el riesgo de expansión inmediata.

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno reforzó la vigilancia epidemiológica en el área afectada, además de realizar la desinfección del entorno donde se encontraba el animal. El caso permanece activo, pero bajo control de las autoridades sanitarias, que continúan monitoreando la situación para evitar nuevos brotes.

Este episodio ocurre en un contexto nacional complejo. México suma al menos 1.673 casos activos de gusano barrenador distribuidos en 14 estados, con mayor incidencia en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí. De estos, la mayoría corresponde a ganado bovino, seguido por perros, mientras que el resto se distribuye entre caballos, ovejas, gatos y aves.

El impacto de la plaga también se extiende al ámbito económico. Desde finales de 2024, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la importación de ganado mexicano en varias ocasiones, siendo la más reciente un cierre indefinido tras la detección de un caso en Veracruz. Estas medidas han generado pérdidas significativas para el sector pecuario.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ha advertido sobre el impacto financiero de estas restricciones, que afectan directamente a productores y exportadores. En este contexto, el caso en la capital, aunque aislado, refuerza la necesidad de mantener estrictos controles sanitarios y una respuesta rápida ante cualquier sospecha de contagio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener vigilancia sobre heridas en animales domésticos y de granja, así como a reportar de inmediato cualquier signo de infección, como parte de una estrategia clave para contener la propagación de esta peligrosa plaga en el país.