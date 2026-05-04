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Video de los “disparos de advertencia” de Irán contra destructores estadounidenses

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Medios iraníes difundieron imágenes de los “disparos de advertencia” realizados por la Armada contra los destructores estadounidenses que, según la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército, habían intentado acercarse al estrecho de Ormuz horas antes.

Los buques fueron detectados y recibieron una advertencia por radio sobre “los peligros de violar el alto el fuego”.

La Armada afirmó que entrar en el estrecho supondría una violación y tendría consecuencias para “el enemigo hostil”.

Los videos captados…

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